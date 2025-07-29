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عربي-دولي
نتنياهو: محادثات وقف إطلاق النار مستمرة رغم رفض حماس
Lebanon 24
29-07-2025
|
12:15
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قال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إن "محادثات وقف النار في غزة مستمرة رغم رفض
حماس
".
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أضاف
نتنياهو
: "لن نهدأ وسنواصل محاولاتنا ونفعل كل شيء بطريقة أو بأخرى من أجل إعادة المخطوفين".
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