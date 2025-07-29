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ستارمر: عدم تحرك إسرائيل في غزة سيدفعنا للاعتراف بفلسطين قريبًا

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:35
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اعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن "بلاده ستعترف بدولة فلسطين في ايلول"، مشترطا لعدم القيام بهذه الخطوة أن "تتخذ اسرائيل خطوات حيوية في غزة، بينها الموافقة على وقف اطلاق النار".
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اضاف: قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن. ومع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
(الوكالة الوطنية)
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