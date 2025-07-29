ستارمر: عدم تحرك إسرائيل في غزة سيدفعنا للاعتراف بفلسطين قريبًا

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

اعلن رئيس الوزراء ، أن "بلاده ستعترف بدولة في ايلول"، مشترطا لعدم القيام بهذه الخطوة أن "تتخذ اسرائيل خطوات حيوية في غزة، بينها الموافقة على وقف اطلاق النار".اضاف: قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن. ومع تعرض هذا الحل راهنا للخطر، حان وقت التحرك"، بحسب " ".