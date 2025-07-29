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عربي-دولي
ترامب يؤكد رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
29-07-2025
|
13:32
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
" "سنتعامل مع
إسرائيل
بشأن مراكز توزيع الغذاء في غزة".
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وأشار
ترامب
الى أن "لم أناقش أبدا قرار
المملكة
المتحدة الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
".
وتابع أن "في إشارة للدول التي تعترف بفلسطين: لسنا ضمن ذلك المعسكر".
وأكد ترامب أن "
نتنياهو
يريد التأكد من أن الأموال تُنفق بشكل جيد وأن الطعام يُوزع بشكل صحيح".
وقال إن "إسرائيل لا تريد أن تسرق
حماس
المال أو الطعام".
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