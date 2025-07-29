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عربي-دولي

ترامب يؤكد رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:32
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب" "سنتعامل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع الغذاء في غزة".
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وأشار ترامب الى أن "لم أناقش أبدا قرار المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
وتابع أن "في إشارة للدول التي تعترف بفلسطين: لسنا ضمن ذلك المعسكر".
وأكد ترامب أن "نتنياهو يريد التأكد من أن الأموال تُنفق بشكل جيد وأن الطعام يُوزع بشكل صحيح".
وقال إن "إسرائيل لا تريد أن تسرق حماس المال أو الطعام".
 
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