ترامب يؤكد رفض الولايات المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية

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قال الرئيس الأميركي " "سنتعامل مع بشأن مراكز توزيع الغذاء في غزة".وأشار الى أن "لم أناقش أبدا قرار المتحدة الاعتراف بالدولة ".وتابع أن "في إشارة للدول التي تعترف بفلسطين: لسنا ضمن ذلك المعسكر".وأكد ترامب أن " يريد التأكد من أن الأموال تُنفق بشكل جيد وأن الطعام يُوزع بشكل صحيح".وقال إن "إسرائيل لا تريد أن تسرق المال أو الطعام".