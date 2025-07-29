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عربي-دولي

في اجتماع سري.. الأميركيون والبريطانيون بحثوا آفاق استبدال زيلينسكي والاستخبارات الروسية تكشف

Lebanon 24
29-07-2025 | 14:00
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في جبال الألب، نظم ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا مؤخرا اجتماعا بمشاركة مجموعة من المسؤولين الأوكرانيين، وفق ما كشف مصدر في جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي. 
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ولفت المصدر إلى أنه خلال الاجتماع الذي تم قبل فترة وجيزة، في إحدى مدن المنتجعات الجبلية، نظم ممثلون عن الولايات المتحدة وبريطانيا اجتماعا سريا بمشاركة أندريه يرماك رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، ورئيس إدارة الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف، والقائد العام السابق للقوات المسلحة الأوكرانية سفير أوكرانيا في لندن فاليري زالوجني، وخلاله تمت مناقشة آفاق استبدال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا للاستخبارات الروسية، أعلن الأميركيون والبريطانيون قرارهم بترشيح زالوجني لمنصب رئيس أوكرانيا، وأعلن يرماك وبودانوف عن تأييدهما لهذا القرار.

وبحسب معلومات الاستخبارات الروسية، اتفق المشاركون في الاجتماع السري المذكور على أن هذه القضية طال انتظارها. وأصبح استبدال زيلينسكي، في جوهره، شرطا أساسيا لإعادة ضبط وترتيب علاقات نظام كييف مع الشركاء الغربيين، وفي مقدمتهم واشنطن، ومواصلة الدعم الغربي لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا.

وبعد الاتفاق على ترشيح زالوجني لمنصب رئيس أوكرانيا، حصل يرماك وبودانوف على وعد من الأنجلوساكسون بالاحتفاظ بالمناصب التي يشغلانها حاليا ومراعاة كل مصالحهم عند البت في قضايا أخرى تتعلق بالكوادر في هرم السلطة في كييف.

ويأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جبال الألب، على خلفية محاولة زيلينسكي المثيرة للجدل مؤخرا للحد من صلاحيات هيئات مكافحة الفساد المحلية.

ويرى المراقبون أن يرماك في محاولة "لتطهير" الفضاء السياسي أمام  زالوجني، قام بخداع زيلينسكي وأقنعه بأن مثل هذه الخطوة لن تفسد علاقات كييف مع الشركاء الغربيين، ولكنها في الواقع خلقت ذريعة للغرب لبدء حملة لإزالة "منتهية الصلاحية" من السلطة باعتبارها "تعديا على الديمقراطية".(روسيا اليوم)
 
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