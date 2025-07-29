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وعبر حسابها على منصة "إكس"، كتبت : "الشيء الأسهل والأكثر صدقا هو أن شيئًا فظيعا حدث في 7 تشرين الأول ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ولكن هناك أيضا إبادة جماعية وأزمة إنسانية ومجاعة تحدث في غزة".كما وجّهت في منشورها انتقادًا حادًا لزميلها في الكونغرس، الجمهوري راندي فاين، بسبب تأييده لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.وقالت: "مثل هذا التصريح الفظيع لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاداة السامية".