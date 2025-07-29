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عربي-دولي
لأول مرة في الكونغرس... نائبة جمهورية تصف ما يجري في غزة بـ"الإبادة الجماعية"
Lebanon 24
29-07-2025
|
14:20
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أصبحت عضو
الكونغرس
الجمهوري
مارجوري تايلور غرين
، اليوم الثلاثاء، أول نائبة من حزبها في الكونغرس الأميركي تصف علنًا ما تقوم به
إسرائيل
في
قطاع غزة
بـ"الإبادة الجماعية".
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وعبر حسابها على منصة "إكس"، كتبت
غرين
: "الشيء الأسهل والأكثر صدقا هو أن شيئًا فظيعا حدث
في إسرائيل
في 7 تشرين الأول ويجب إطلاق سراح جميع الرهائن، ولكن هناك أيضا إبادة جماعية وأزمة إنسانية ومجاعة تحدث في غزة".
كما وجّهت في منشورها انتقادًا حادًا لزميلها في الكونغرس، الجمهوري راندي فاين، بسبب تأييده لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.
وقالت: "مثل هذا التصريح الفظيع لن يؤدي إلا إلى مزيد من معاداة السامية".
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