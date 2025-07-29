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عربي-دولي

تصل إلى 10 ملايين دولار... مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن زعيم "القاعدة" في الجزيرة العربية (صورة)

Lebanon 24
29-07-2025 | 13:55
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أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن رفع قيمة المكافأة المالية المخصصة لمن يُدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية (AQAP)، والموجود في اليمن.
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وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر يوم الثلاثاء: "إذا كان لديك معلومات عن الإرهابي سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمتواجد في اليمن، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن".


وأضاف البلاغ أن العولقي والمعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، ونفذ عمليات خطف طالت عدداً من الرعايا الأميركيين والغربيين في اليمن.


وأشار البرنامج إلى أن العولقي دعا إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة المُصنف أميركياً "منظمة إرهابية"، والأمير السابق للتنظيم في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.

وكان العولقي قد أصدر في أوائل حزيران الماضي، تهديدات ضد الرئيس دونالد ترامب، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والملياردير إيلون ماسك، كما حرض على اغتيال قادة في مصر والأردن ودول الخليج العربية، على خلفية الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة.



 
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