تصل إلى 10 ملايين دولار... مكافأة مالية لمن يدلي بمعلومات عن زعيم "القاعدة" في الجزيرة العربية (صورة)

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"إذا كان لديك معلومات عن الإرهابي سعد بن عاطف العولقي، زعيم تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، والمتواجد في اليمن، فأرسلها إلينا، قد تكون مؤهلاً للحصول على مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار، والانتقال إلى مكان آمن".

وقال برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية، في بيان صدر يوم الثلاثاء:وأضاف البلاغ أن العولقي والمعروف أيضاً باسم سعد محمد عاطف، قاد هجمات ضد الولايات المتحدة، ونفذ عمليات خطف طالت عدداً من الرعايا والغربيين في اليمن.وأشار البرنامج إلى أن العولقي دعا إلى شن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها بصفته أمير تنظيم القاعدة المُصنف أميركياً "منظمة إرهابية"، والأمير السابق للتنظيم في محافظة شبوة، جنوب شرق اليمن.وكان العولقي قد أصدر في أوائل حزيران الماضي، تهديدات ضد الرئيس ، ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، والملياردير إيلون ، كما حرض على اغتيال قادة في مصر والأردن ودول الخليج العربية، على خلفية الحرب بين وحماس في قطاع غزة.