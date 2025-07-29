السعودية تعلن اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين

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أعلن السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اعتماد الوثيقة الختامية لمؤتمر حل الدولتين، إذ تضم مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية، والأمنية والإنسانية، والاقتصادية، والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل بذلك الإطار المتكامل والقابل للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.داعياً في الوقت ذاته إلى تأييد الوثيقة الختامية قبل اختتام أعمال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك عبر إبلاغ بعثتي وفرنسا، جاء ذلك في فعاليات اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.وزير الخارجية السعودي:«حل الدولتين» يستند إلى موقف السعودية الثابت تجاه قضية فلسطينوشهد اليوم الأول زخماً واسعاً وتوافقاً على تسوية "عادلة" للقضية وإدانة "تجويع غزة"، فيما اعتبرت أن المؤتمر "سيُقوّض جهود تحقيق السلام"، بينما تدرس بريطانيا خطة للاعتراف رسمياً بدولة فلسطين، لتهدئة الضغوط المتزايدة من داخل حزب العمال الحاكم.في سياق محصلة نتائج اليوم الأول ذكرت الحكومة الفلسطينية لـ «العربية.نت» أن نتائج «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة سعودية فرنسية مشتركة، تشمل تشكيل بعثة دولية مؤقتة بإشراف أممي ومشاركة إقليمية لتحقيق الاستقرار في فلسطين ومواجهة الاستيطان في غزة والضفة الغربية.في الإطار ذاته، أكد الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بأن دولاً عدة تريد الاعتراف بدولة فلسطين، مشدداً على أن إقامة دولة مستقلة حق مشروع للشعب الفلسطيني، مؤكداً أن "حل الدولتين" يعكس توافقاً دولياً واسعاً بأن إنهاء الصراع الممتد في فلسطين يتجسد بالتنفيذ الفعلي لحل الدولتين وفقاً لأسس قرارات ، ومبادرات السلام العربية، فضلاً عن مبدأ الأرض مقابل السلام.وبشأن مستجدات معطيات التفاعل الدولي مع مؤتمر حل الدولتين برئاسة السعودية وفرنسا، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر، أن بريطانيا ستعترف بدولة فلسطين في سبتمبر، ما لم تتخذ الحكومة خطوات جوهرية لإنهاء "الوضع المروع" في غزة وتفي بشروط أخرى، وفقا لبيان حكومي.وقال ستارمر لمجلس الوزراء "قلت دائما إننا سنعترف بدولة فلسطينية كمساهمة في عملية سلام فعلية في لحظة يكون لحل الدولتين أكبر تأثير ممكن". وفي اجتماع مع الرئيس الأميركي في اسكتلندا، أمس الاثنين، ناقش ستارمر ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وما وصفه بالأزمة الإنسانية "المثيرة للغضب". (العربية)