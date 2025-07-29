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عربي-دولي
ردا على ترامب.. ميديفيدف: روسيا ليست إسرائيل أو إيران
Lebanon 24
29-07-2025
|
14:55
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أعلن
نائب رئيس
مجلس الأمن
الروسي
دميتري مدفيديف
، ان على الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أن يتذكر أن
روسيا
ليست
إسرائيل
أو
إيران
ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب.
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وتابع مدفيديف تعليقا على تصريح
ترامب
بشأن تقصير مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب".
وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: أولا روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. ثانيا كل إنذار جديد يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده".(سكاي نيوز)
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