ردا على ترامب.. ميديفيدف: روسيا ليست إسرائيل أو إيران

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أعلن الروسي ، ان على الرئيس الأميركي أن يتذكر أن ليست أو ولغة "الإنذارات" تمثل خطوة نحو الحرب.وتابع مدفيديف تعليقا على تصريح بشأن تقصير مهلة التوصل إلى وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، قائلا إن هذه "خطوة نحو الحرب".وكتب مدفيديف على منصة "إكس": "ترامب يلعب لعبة الإنذارات مع روسيا: 50 يوما أو 10 أيام... عليه أن يتذكر أمرين: أولا روسيا ليست إسرائيل ولا حتى إيران. ثانيا كل إنذار جديد يمثل تهديدا وخطوة نحو الحرب. ليس بين روسيا وأوكرانيا، بل مع بلده".(سكاي نيوز)