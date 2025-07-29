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عربي-دولي
تصعيد داخلي في الكابينت.. سموتريتش يتهم قيادة الجيش بالفشل
Lebanon 24
29-07-2025
|
15:38
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ذكرت هيئة البث
الإسرائيلية
مساء اليوم أن
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
، انتقد
رئيس أركان الجيش
إيال زامير، متهما إياه بالفشل في تحقيق أهداف العملية العسكرية.
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وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "المناوشات جرت خلال جلسة الكابينت بين
سموتريتش
ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن الوضع الحالي في
قطاع غزة
".
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن
رئيس الأركان
، قوله: "سيستغرق الأمر بين سنتين إلى خمس سنوات للسيطرة على كامل القطاع، ويجب الاستمرار بطريقة التقدم التدريجي".
وفي رده على تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، قال سموتريتش: "لقد اشتقت لهرتسي هاليفي، أعتذر لهاليفي".
يذكر أن سموتريتش كان من أشد منتقدي هاليفي، واعتبر أنه المسؤول عن تأخر حسم العمليات في قطاع غزة، وطالب بإقالته ودخل في
صدام
معه أكثر من مرة.
وقال سموتريتش، في وقت سابق، إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض
إسرائيل
". (روسيا اليوم)
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