تصعيد داخلي في الكابينت.. سموتريتش يتهم قيادة الجيش بالفشل

Advertisement

ذكرت هيئة البث مساء اليوم أن ، انتقد إيال زامير، متهما إياه بالفشل في تحقيق أهداف العملية العسكرية.وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن "المناوشات جرت خلال جلسة الكابينت بين ورئيس أركان الجيش إيال زامير، بشأن الوضع الحالي في ".وأضافت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن ، قوله: "سيستغرق الأمر بين سنتين إلى خمس سنوات للسيطرة على كامل القطاع، ويجب الاستمرار بطريقة التقدم التدريجي".وفي رده على تصريحات رئيس أركان الجيش إيال زامير، قال سموتريتش: "لقد اشتقت لهرتسي هاليفي، أعتذر لهاليفي".يذكر أن سموتريتش كان من أشد منتقدي هاليفي، واعتبر أنه المسؤول عن تأخر حسم العمليات في قطاع غزة، وطالب بإقالته ودخل في معه أكثر من مرة.وقال سموتريتش، في وقت سابق، إن الاستيطان في قطاع غزة "أصبح أقرب من أي وقت مضى"، مؤكدا أن "غزة جزء لا يتجزأ من أرض ". (روسيا اليوم)