Advertisement

عربي-دولي

مصر.. رد رسمي على الانتقادات الموجهة لدورها في أزمة غزة

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:20
A-
A+

Doc-P-1398238-638894275768346994.jpg
Doc-P-1398238-638894275768346994.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار عن تفاصيل الخطة الطبية الشاملة التي نفذتها مصر لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
Advertisement

وأكد وزير الصحة المصري أن الدولة المصرية جهزت 300 مستشفى في 8 محافظات ونشرت 150 سيارة إسعاف على الحدود لاستقبال الجرحى والمرضى، وتم نقل أعداد كبيرة منهم أثناء أوقات فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأوضح عبد الغفار في تصريحات له لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى أن الاستعدادات بدأت مبكرا مع تجهيز 37 مستشفى في المرحلة الأولى بمحافظات شمال سيناء، تشمل مستشفيات الشيخ زويد، العريش، بئر العبد، ونخل، مزودة بـ500 سرير وأحدث الأجهزة الطبية، مثل الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وأجهزة التنفس الصناعي.

وأشار إلى أن هذه الاستعدادات امتدت في نسقها الثاني لتشمل مستشفيات في بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، دمياط، الشرقية، والقاهرة الكبرى، ليصل إجمالي المستشفيات إلى 300، مع تخصيص 13 ألف سرير، 1700 وحدة عناية مركزة، و1500 عيادة حجر صحي للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المصابين.

وأشاد وزير الصحة المصري بجهود 38 ألف طبيب وطاقم تمريض يعملون لساعات طويلة، بعضهم لمدة 12 ساعة يوميا في غرف العمليات، لإنقاذ الأطفال والمصابين من مختلف الأعمار القادمين من غزة.

ورد عبد الغفار بحدة على المنتقدين الذين يزعمون أن مصر لم تقدم شيئا لدعم القطاع، قائلا: "اللي بيتكلم عن مصر ده معملش سرير واحد، ولا يعرفون حجم ما قدمته وتكلفته، ولم يجلسوا مثل أطبائنا العظام وهيئة التمريض الذين لا ينامون لإنقاذ المصابين".

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام مصر الإنساني والتاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الخطة الطبية لم تقتصر على استقبال الجرحى، بل شملت توفير بيئة طبية متكاملة للتعامل مع الحالات الحرجة، مع استمرار العمل على مدار الساعة لضمان تقديم الرعاية اللازمة.
 
مواضيع ذات صلة
الحكومة الباكستانية: نرشح الرئيس ترامب لجائزة نوبل للسلام تقديراً لدوره الدبلوماسي وقيادته خلال أزمتنا مع الهند
lebanon 24
30/07/2025 01:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فيدان: على المجتمع الدولي الاضطلاع بدوره وإنهاء موجة العنف في المنطقة
lebanon 24
30/07/2025 01:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مصر: نستهجن الدعاية المغرضة التي تستهدف تشويه دورنا الداعم للقضية الفلسطينية
lebanon 24
30/07/2025 01:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات التي طالت شيرين عبد الوهاب.. هذا ما قررته نقابة الموسيقيين المصريين
lebanon 24
30/07/2025 01:26:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:45 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:44 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:38 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:04 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:45 | 2025-07-29
16:44 | 2025-07-29
16:38 | 2025-07-29
16:04 | 2025-07-29
15:38 | 2025-07-29
15:00 | 2025-07-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24