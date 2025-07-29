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عربي-دولي

مؤتمر نيويورك يدعو لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.. وهذا ما طلبه من حماس

Lebanon 24
29-07-2025 | 16:38
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كشفت مسودة البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك ان المشاركين فيه شددوا على ضرورة "إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين". 
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وجاء في مسودة البيان أنه "لا يمكن للحرب والاحتلال والنزوح تحقيق السلام"، مضيفةً أن "حل الدولتين هو السبيل لتلبية تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين"، ومشيرةً إلى أن "إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

وأضاف المشاركون في المؤتمر: "التزمنا باتخاذ خطوات محددة زمنياً لتنفيذ حل الدولتين"، مشيرين إلى أن "الإطار الزمني لتحقيق دولة فلسطينية هو 15 شهراً".

وشددت المسودة على ضرورة "تأمين اليوم التالي للفلسطينيين والإسرائيليين"، مضيفةً أنه "بغياب حل الدولتين سيتعمق الصراع"، ودعت المسودة إسرائيل إلى "إصدار التزام علني بحل الدولتين".

وأشارت إلى "رفض التهجير القسري للفلسطينيين" ودعت إسرائيل إلى "إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين".

كما جاء فيها أنه "يجب إنهاء حرب غزة الآن"، مشيرةً إلى "الاتفاق على إجراءات جماعية لإنهاء الحرب في غزة".

وشددت على أنه يتوجب على حركة حماس "الإفراج عن الأسرى وإنهاء حكمها في غزة"، مدينةً "هجمات حماس في 7 تشرين الأول وهجمات إسرائيل ضد المدنيين" ومذكرةً بأن "أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي".

كما شددت المسودة على "رفض استخدام التجويع كوسيلة للحرب في غزة"، مضيفةً: "طالبنا بتقديم مساعدة إنسانية فورية ودون عوائق لقطاع غزة".

وأكدت المسودة إلى أن المشاركين في المؤتمر يدعمون "إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار غزة"، مضيفةً: "على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية توفير الموارد لدعم إعمار غزة".
وتابعت: "يجب إنشاء لجنة انتقالية في غزة فورا تحت مظلة السلطة الفلسطينية"، معبرةً عن تأييدها "التنفيذ العاجل للخطة العربية لإعادة إعمار غزة".

ورحبت المسودة بـ"سياسة دولة واحدة وسلاح واحد للسلطة الفلسطينية"، مشددةً هاة ضرورة "نزع سلاح حماس بالكامل وتسليم أسلحتها للأمن الفلسطيني".

كما رجبت بـ"التزام الرئيس الفلسطيني بإجراء انتخابات عامة خلال عام". وشددت على أن "غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ويجب توحيدها مع الضفة الغربية".

وأشارت المسودة إلى أن "دور الأونروا حالياً لا غنى عنه"، مضيفةً أن "الأونروا ستسلم خدماتها للسلطة بعد حل عادل لأزمة اللاجئين".(العربية)
 
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