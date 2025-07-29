الأقوى منذ عام 1952.. زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب روسيا ودول تحذر من موجات تسونامي

في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ضربت أمواج تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار أجزاء من شبه كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.8 درجات على مقياس ريختر ضرب المنطقة.

مشاهد من داخل منازل توثق اللحظات الأولى لوقوع زلزال عنيف بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على بُعد حوالي 136 كيلومتراً من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية#روسيا #العربية pic.twitter.com/Ohbv9AOlHt — العربية (@AlArabiya) July 30, 2025 Advertisement

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على عمق 19.3 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 136 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.

وقد أصدرت واليابان والولايات المتحدة ودول عدة مطلة أو واقعة في المحيط الهادي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.



وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنّ أمواج تسونامي تسبّب بفيضانات في مدينة سيفيرو-كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل. وقالت الوزارة في بيان إن "أمواج تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية.. لقد تمّ إجلاء السكّان".



كما وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان أولى أمواج التسونامي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمتراً، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن. إتش. كاي". وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية بأن الزلزال وقع على عمق 19.3 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 136 كيلومتراً من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، عاصمة منطقة كامتشاتكا.وقد أصدرت واليابان والولايات المتحدة ودول عدة مطلة أو واقعة في المحيط الهادي تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي.وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية أنّ أمواج تسونامي تسبّب بفيضانات في مدينة سيفيرو-كوريلسك الواقعة في شمال جزر الكوريل. وقالت الوزارة في بيان إن "أمواج تسونامي غمرت أجزاء من مدينة سيفيرو-كوريلسك الساحلية.. لقد تمّ إجلاء السكّان".كما وصلت إلى جزيرة هوكايدو في شمال اليابان أولى أمواج التسونامي، وقد بلغ ارتفاعها 30 سنتيمتراً، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن. إتش. كاي".

هيئة الإذاعة اليابانية: التسوماني يصل إلى شمال هوكايدو بعد زلزال كامتشاتكا#قناة_العربية pic.twitter.com/BY95AEhyBa — العربية (@AlArabiya) July 30, 2025

وحذّرت الهيئة من أن أمواج تسونامي أخرى قد تتبع هذه الموجة الأولى وقد يكون ارتفاعها أعلى بكثير، علماً بأن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية كانت قد توقّعت أمواجاً يصل ارتفاعها إلى 3 أمتار على طول السواحل الشمالية والشرقية للأرخبيل، وصولاً إلى جنوب أوساكا. وقد أصدرت الحكومة اليابانية إنذار طوارئ وأوامر بإخلاء مناطق ساحلية.



، أصدر "المركز الأميركي للتحذير من التسونامي" تحذيراً من "موجات تسونامي خطيرة" يزيد ارتفاعها عن 3 أمتار خلال الساعات الثلاث القادمة على طول بعض سواحل روسيا واليابان وولايات هاواي وكاليفورنيا وأوريغون وواشنطن ومناطق أخرى على المحيط الهادي.



وقد دعت إدارة الطوارئ في هونولولو إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية في هاواي بينما دوت صفارات الإنذار للتحذير من تسونامي وسط دعوات للسكان بالانتقال إلى مناطق أعلى.



بدروه، أفاد وزير الطوارئ في كامتشاتكا سيرغي ليبيديف بتسجيل تسونامي بارتفاع أمواج يتراوح بين ثلاثة وأربعة أمتار في أجزاء من المنطقة. وقال في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "على الجميع الابتعاد عن الأمواج".

أمواج #تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار تضرب أجزاء من شبه جزيرة #كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على عمق 19.3 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 136 كيلومتراً من #العربية pic.twitter.com/AEUZLHZA3Z — العربية (@AlArabiya) July 30, 2025

وقد أعلنت السلطات في شبه جزيرة كامتشاتكا أن الزلزال تسبّب بسقوط عدد من الجرحى، مناشدةً السكان الابتعاد عن المناطق الساحلية بسبب خطر تعرّضها لتسونامي.



من جانبه، قال فرع الهيئة الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا إن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة اليوم هو الأقوى منذ 1952، وأدى إلى موجات تسونامي خطيرة على طول الساحل.



وتُعدّ شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، التي تفصل بحر أوخوتسك عن المحيط الهادي، "واحدة من أكثر المناطق عُرضةً للزلازل في العالم"، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.(العربية)