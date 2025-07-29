الأقوى منذ عام 1952.. زلزال بقوة 8.8 درجات يضرب روسيا ودول تحذر من موجات تسونامي

مشاهد من داخل منازل توثق اللحظات الأولى لوقوع زلزال عنيف بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على بُعد حوالي 136 كيلومتراً من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية#روسيا #العربية pic.twitter.com/Ohbv9AOlHt
— العربية (@AlArabiya) July 30, 2025
مشاهد من داخل منازل توثق اللحظات الأولى لوقوع زلزال عنيف بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على بُعد حوالي 136 كيلومتراً من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية#روسيا #العربية pic.twitter.com/Ohbv9AOlHt
هيئة الإذاعة اليابانية: التسوماني يصل إلى شمال هوكايدو بعد زلزال كامتشاتكا#قناة_العربية pic.twitter.com/BY95AEhyBa
— العربية (@AlArabiya) July 30, 2025
هيئة الإذاعة اليابانية: التسوماني يصل إلى شمال هوكايدو بعد زلزال كامتشاتكا#قناة_العربية pic.twitter.com/BY95AEhyBa
أمواج #تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار تضرب أجزاء من شبه جزيرة #كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على عمق 19.3 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 136 كيلومتراً من الجزيرة#العربية pic.twitter.com/AEUZLHZA3Z
— العربية (@AlArabiya) July 30, 2025
أمواج #تسونامي يتراوح ارتفاعها بين 3 و4 أمتار تضرب أجزاء من شبه جزيرة #كامتشاتكا الروسية بعد زلزال بقوة 8.7 درجات على مقياس ريختر وقع على عمق 19.3 كيلومتراً وعلى بُعد حوالي 136 كيلومتراً من الجزيرة#العربية pic.twitter.com/AEUZLHZA3Z