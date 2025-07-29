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عربي-دولي
ما موقع زلزال روسيا على قائمة أقوى الزلازل في التاريخ؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
23:17
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ضرب زلزال عنيف الساحل الشرقي لروسيا، يوم الأربعاء، بقوة بلغت 8.8 درجات على مقياس ريختر، ليُسجل بذلك كواحد من أقوى الزلازل في التاريخ الحديث، ويُصنف كسادس أقوى زلزال تم توثيقه على الإطلاق.
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ويُدرج هذا الزلزال ضمن قائمة الزلازل المدمّرة إلى جانب زلزال تشيلي في عام 2010، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص وأحدث دمارًا واسعًا، وكذلك زلزال عام 1906 الذي ضرب
الإكوادور
وكولومبيا، وتسبب حينها في موجات تسونامي أودت بحياة نحو 1500 شخص.
ويُشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أصدرت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي عقب الزلزال، الذي يُعد الأقوى منذ زلزال عام 2011 في
اليابان
، حينما ضرب زلزال بقوة 9 درجات البلاد، متسببًا في تسونامي كارثي وخسائر بشرية ومادية كبيرة.
وكان الزلزال على بُعد حوالي 85 ميلاً (136 كيلومترًا) من مدينة بتروبافلوفسك - كامشاتكا في
روسيا
، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي.
وصدرت تحذيرات من احتمال حدوث تسونامي في جزر هاواي، وفي أجزاء من جزر ألوشيان في ألاسكا، والسواحل الغربية لكندا والولايات المتحدة حتى الحدود المكسيكية وكذلك الفلبين وإندونيسيا.
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