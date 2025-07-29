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تحسبًا لتسونامي.. اليابان تجلي عمال محطة فوكوشيما النووية

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:27
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أعلنت وكالة الأنباء اليابانية "كيودوصباح اليوم الأربعاء، إنه تم إجلاء عمال محطة فوكوشيما النووية بعد تحذير من تسونامي، جراء زلزال كامتشكا بشرق روسيا والذي بلغت شدته 8.7 درجة.
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بدوره، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إنه لا توجد أي اضطرابات في المنشآت النووية حتى الآن.
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