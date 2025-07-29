ترامب: حماس تسرق المساعدات المقدمة للفلسطينيين في غزة

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واتهم حركة بسرقة المساعدات، مشيرا إلى أن ستقوم بمراقبة هذه الأموال. أعرب الرئيس الأميركي عن أمله أن يتم توزيع الأموال والمساعدات الإنسانية إلى بشكل عادل.واتهم حركة بسرقة المساعدات، مشيرا إلى أن ستقوم بمراقبة هذه الأموال.

وقال ترامب للصحفيين: "يتم إرسال العديد من الأموال وحماس تقوم بسرقتها".



وأضاف: "سنضخ العديد من الأموال ونأمل أن يكون هناك توزيع عادل لهذه الأموال في المنطقة. كنا قد تلقينا ردودا جيدة بخصوص توزيع الأموال والمساعدات، ونريد وصول الجميع للطعام. كما تعلمون العديد من الدول تقوم بإرسال الأموال ولكن لا يقارنون بنا. لقد قاموا بإرسال الأموال وتقوم حماس بسرقتها، وهذه لعبة تلعبها حماس، وسنقوم بمراقبة هذه الأموال وإسرائيل ستتولى هذا الأمر".



وأشار ترامب إلى أنه لم يناقش مع رئيس الوزراء كير ستارمر، قرار الاعتراف بدولة .



وأوضح أن الرئيس ، وستارمر يتبنيان الموقف ذاته بشأن إسرائيل، وهو أمر لا يعني اتفاقه معهما.



وتابع قائلا: "الرئيس ماكرون شخص يعمل بشكل جيد ولكنني لا أوافق على إعلانه الاعتراف بدولة فلسطين، وأظن أن ستارمر يقوم أيضا بعمل جيد وكان قد صرّح بنفس الشيء ولا بأس في ذلك. ولا يجب عليّ أن أوافق".