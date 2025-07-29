بعد زلزال المحيط الهادئ.. السواحل الأميركية تترقب وصول موجات تسونامي عنيفة في هذا التوقيت

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تواصل دول والمنطقة المحيطة بها استعداداتها لاحتمال حدوث موجات تسونامي، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر وضرب الساحل الشرقي لروسيا.وأفادت تقارير أن بعض المناطق الساحلية بدأت بالفعل بتسجيل وصول أولى موجات التسونامي، في حين لم يتضح بعد عدد الدول التي قد تتأثر ولا مدى قوة الموجات المحتملة.ونقلت شبكة " إن" عن مراكز التحذير من التسونامي في قولها، إن التقديرات تشير إلى أن أولى الموجات ستصل إلى جزر " ألوشيان" في ألاسكا، وهو ما يعزز حالة التأهب في عدة دول على امتداد المحيط الهادئ.كما من المتوقع وصول التسونامي إلى كودياك، ألاسكا، حوالي الساعة 12:20 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي.ومن المتوقع وصول التسونامي إلى ألاسكا حوالي الساعة 12:45-1:55 صباحا بالتوقيت الشرقي.ومن المتوقع وصول التسونامي إلى هاواي حوالي الساعة 1:15 صباحا بالتوقيت الشرقي.ومن المتوقع وصول التسونامي إلى وأوريغون بين الساعة 2:35 و2:55 صباحا بالتوقيت الشرقي.ومن المتوقع وصول التسونامي إلى شمال الساعة 2:50 صباحا بالتوقيت الشرقي، ليصل إلى خليج سان حوالي الساعة 3:40 صباحا بالتوقيت الشرقي، وإلى سواحل جنوب كاليفورنيا حوالي الساعة 4 صباحا بالتوقيت الشرقي.ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي ، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.