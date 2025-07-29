Advertisement

عربي-دولي

بعد زلزال المحيط الهادئ.. السواحل الأميركية تترقب وصول موجات تسونامي عنيفة في هذا التوقيت

Lebanon 24
29-07-2025 | 23:50
A-
A+
Doc-P-1398311-638894554216482280.png
Doc-P-1398311-638894554216482280.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصل دول المحيط الهادئ والمنطقة المحيطة بها استعداداتها لاحتمال حدوث موجات تسونامي، وذلك عقب الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 8.8 درجات على مقياس ريختر وضرب الساحل الشرقي لروسيا.
Advertisement
 

وأفادت تقارير أن بعض المناطق الساحلية بدأت بالفعل بتسجيل وصول أولى موجات التسونامي، في حين لم يتضح بعد عدد الدول التي قد تتأثر ولا مدى قوة الموجات المحتملة.
 

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مراكز التحذير من التسونامي في الولايات المتحدة قولها، إن التقديرات تشير إلى أن أولى الموجات ستصل إلى جزر "ويست ألوشيان" في ألاسكا، وهو ما يعزز حالة التأهب في عدة دول على امتداد المحيط الهادئ.

كما من المتوقع وصول التسونامي إلى كودياك، ألاسكا، حوالي الساعة 12:20 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى جنوب شرق ألاسكا حوالي الساعة 12:45-1:55 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى هاواي حوالي الساعة 1:15 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى واشنطن وأوريغون بين الساعة 2:35 و2:55 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ومن المتوقع وصول التسونامي إلى شمال كاليفورنيا الساعة 2:50 صباحا بالتوقيت الشرقي، ليصل إلى خليج سان فرانسيسكو حوالي الساعة 3:40 صباحا بالتوقيت الشرقي، وإلى سواحل جنوب كاليفورنيا حوالي الساعة 4 صباحا بالتوقيت الشرقي.

ويعد هذا الزلزال الأقوى على وجه الأرض منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 درجات شمال شرقي اليابان، وهو سادس أقوى زلزال مسجل على الإطلاق.
مواضيع ذات صلة
تحذيرات قاسية... تسونامي يهدد الإكوادور والصين بعد زلزال المحيط الهادئ
lebanon 24
30/07/2025 10:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المكسيك تأمر السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية المطلة على المحيط الهادئ بسبب خطر تسونامي
lebanon 24
30/07/2025 10:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
العربية: تقديرات بوصول موجات تسونامي إلى سواحل أميركا خلال 4 ساعات
lebanon 24
30/07/2025 10:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تحطم طائرة تحمل ستة أشخاص في المحيط الهادئ قبالة سواحل سان دييغو في الولايات المتحدة (أ.ب)
lebanon 24
30/07/2025 10:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:47 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:51 | 2025-07-30
02:07 | 2025-07-30
02:01 | 2025-07-30
01:47 | 2025-07-30
01:10 | 2025-07-30
01:06 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24