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عربي-دولي

بعد تشكيل "الدعم السريع" حكومة موازية في السودان.. هذا ما قاله الاتحاد الافريقي

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:17
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دان الاتحاد الأفريقي، تشكيل قوات الدعم السريع لحكومة موازية في السودان، رافضاً "أية محاولة لتفتيت البلاد".
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وعبّر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في بيان، عن إدانته الشديدة لإعلان "تحالف تأسيس السودان"، بقيادة قوات الدعم السريع، عن تشكيل حكومة موازية في السودان.

وجدد المجلس تأكيده على "احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه"، وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى "عدم الاعتراف بالحكومة الموازية المزعومة أو تقديم أي دعم لها".

وأكد الاتحاد الأفريقي مجدداً اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية المشكَّلة حديثاً باعتبارهما السلطتين الشرعيتين في السودان.
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