في سبها الليبية.. ضبط كميات ضخمة من الأسلحة تحت الارض

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أعلن الجيش الوطني ، العثور على كميات ضخمة ومتنوّعة من الأسلحة، مدفونة في مخازن تحت أحد المنازل في مدينة سبها جنوب البلاد، ويعتقد أنها تابعة لجماعات إرهابية.وقال بيان إن " التابعة للقوات البرية" نفّذت، بالتنسيق مع "لجنة إعادة تنظيم الجنوب"، عملية نوعية في مدينة سبها "تُعد الأكبر من نوعها منذ سنوات" واستهدفت موقعاً مشبوهاً في أحد الأحياء السكنية، حيث تمّ ضبط عدة أشخاص كانوا يستخدمون المكان لتخزين أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر مختلفة.