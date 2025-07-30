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عربي-دولي

في سبها الليبية.. ضبط كميات ضخمة من الأسلحة تحت الارض

Lebanon 24
30-07-2025 | 00:27
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أعلن الجيش الوطني الليبي، العثور على كميات ضخمة ومتنوّعة من الأسلحة، مدفونة في مخازن تحت أحد المنازل في مدينة سبها جنوب البلاد، ويعتقد أنها تابعة لجماعات إرهابية.
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وقال بيان إن "القوات الخاصة التابعة للقوات البرية" نفّذت، بالتنسيق مع "لجنة إعادة تنظيم الجنوب"، عملية نوعية في مدينة سبها "تُعد الأكبر من نوعها منذ سنوات" واستهدفت موقعاً مشبوهاً في أحد الأحياء السكنية، حيث تمّ ضبط عدة أشخاص كانوا يستخدمون المكان لتخزين أسلحة ثقيلة ومتوسطة وذخائر مختلفة.
ومن بين الأسلحة التي تم ضبطها، قذائف وقنابل وعبوات ناسفة وذخائر متوسطة وثقيلة ومدافع مضادة للطائرات.
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