وفاة عشرات الاطفال بسبب سوء التغذية في مخيم بدارفور

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أعلنت "شبكة أطباء "، وفاة 13 طفلاً جراء سوء التغذية في مخيم للنازحين بولاية شرق دارفور غرب البلاد، خلال شهر حزيران الماضي، وتعرض المعسكر لهجمات من جماعات مسلحة".وأعربت عن "بالغ قلقها إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيم". وأوضحت أن المخيم "يضم أكثر من 7000 نازح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وتوفي خلال يونيو (حزيران) الماضي 13 طفلاً جراء سوء التغذية والنقص الحاد للغذاء".الشبكة دعت والمنظمات الإنسانية إلى "التحرك الفوري لتوفير الغذاء والرعاية الصحية الأساسية للنازحين".كما شددت على ضرورة "تأمين حماية المخيم من الهجمات المتكررة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق".