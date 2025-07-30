البيرو على أهبة الاستعداد.. تحذير من تسونامي يهدد سواحلها!

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أصدرت الحكومة البيروفية تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامي على سواحلها، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 8.8 درجات والذي وقع في قبالة سواحل الروسية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".وذكرت البحرية البيروفية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن "تحذيرًا من تسونامي قد تم إصداره على طول سواحل البيرو نتيجة للزلزال".