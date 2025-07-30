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عربي-دولي

البيرو على أهبة الاستعداد.. تحذير من تسونامي يهدد سواحلها!

Lebanon 24
30-07-2025 | 01:06
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أصدرت الحكومة البيروفية تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامي على سواحلها، وذلك بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 8.8 درجات والذي وقع في المحيط الهادئ قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
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وذكرت البحرية البيروفية عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) أن "تحذيرًا من تسونامي قد تم إصداره على طول سواحل البيرو نتيجة للزلزال".
 
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