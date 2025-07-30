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عربي-دولي

تحذيرات قاسية... تسونامي يهدد الإكوادور والصين بعد زلزال المحيط الهادئ

Lebanon 24
30-07-2025 | 01:10
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أصدرت السلطات الإكوادورية قرارًا بإخلاء الشواطئ في أرخبيل غالاباغوس بشكل احترازي، وذلك بسبب احتمالية تعرض المنطقة لتسونامي ناتج عن الزلزال الضخم الذي وقع في المحيط الهادئ، قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، بقوة 8.8 درجات.
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وقالت الهيئة الوطنية للوقاية من المخاطر في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس" : إنّها أمرت بـ"تعليق فوري للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إخلاء احترازي للشواطئ والأرصفة والمناطق المنخفضة" في الأرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من البرّ الرئيسي.

كما أصدرت السلطات الصينية اليوم تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامي في عدة مناطق على سواحلها الشرقية، إثر الزلزال الضخم.

وقال مركز الوقاية من التسونامي في بيان: "استنادا إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضرارا ببعض مناطق الصين الساحلية".
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