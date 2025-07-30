تحذيرات قاسية... تسونامي يهدد الإكوادور والصين بعد زلزال المحيط الهادئ

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وقالت للوقاية من المخاطر في بيان، أوردته وكالة "فرانس برس" : إنّها أمرت بـ"تعليق فوري للأنشطة البحرية، بالإضافة إلى إخلاء احترازي للشواطئ والأرصفة والمناطق المنخفضة" في الأرخبيل الواقع على بُعد ألف كيلومتر من البرّ .كما أصدرت السلطات اليوم تحذيرًا من احتمال حدوث تسونامي في عدة مناطق على سواحلها الشرقية، إثر الزلزال الضخم.وقال مركز الوقاية من التسونامي في بيان: "استنادا إلى آخر نتائج التحذير والتحليل، خلص مركز الوقاية من التسونامي إلى أن الزلزال تسبب بتسونامي يتوقع أن يلحق أضرارا ببعض مناطق الساحلية".