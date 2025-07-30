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عربي-دولي
القوات الروسية تسيطر على بلدتين جديدتين في دونيتسك وزابوريجيا
Lebanon 24
30-07-2025
|
02:01
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تمكنت القوات الروسية من السيطرة على بلدتين جديدتين، فيما تواصل تقدمها على كافة محاور القتال، مكبدة القوات
الأوكرانية
خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، ومحسنة مواقعها في جبهات القتال.
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وقالت
وزارة الدفاع الروسية
في بيان أمس الثلاثاء، إن تشكيلات مجموعة قوات "الوسط" سيطرت على بلدة نوفوأكراينكا في مقاطعة دونيتسك.
وأضافت أن جنود مجموعة قوات "الشرق" تمكنت من جانبها من السيطرة على على بلدة تيميروفكا في مقاطعة زابوريجيا.
وكشفت الوزارة في تقريرها اليومي إجمالي الخسائر اليومية للقوات الأوكرانية في مختلف محاور القتال، مشيرة إلى أن إجمالي خسائر تلك القوات بلغت نحو 1255 عسكريا.
وأصابت ضربات القوات الروسية خلال اليوم الماضي البنية التحتية لمطار عسكري، وورشة لإنتاج الطائرات المسيرة ومركزا لتدريب مشغلي المسيرات، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لتشكيلات الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة.(سكاي نيوز)
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