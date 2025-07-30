بعد دعمهم له في حربه ضد إسرائيل.. هل سيكافئ النظام الإيراني مواطنيه؟

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ذكر موقع "Middle East Eye" أنه "بعد الحرب التي خاضتها ضد مدى اثني عشر يوماً في حزيران، نشأ شعور بالأمل الحذر داخل البلاد وخارجها في أن تستغل الجمهورية الإسلامية هذه اللحظة من الوحدة الوطنية لتخفيف التوترات الداخلية ومعالجة المظالم الداخلية الطويلة الأمد. خلال الصراع، سادت لحظة نادرة من الإجماع بين مختلف الأطياف السياسية في . من المحافظين إلى الإصلاحيين، ومن أقصى اليمين إلى اليسار القومي، لم تظهر أي بوادر صراع سياسي داخلي أو خلافات فصائلية. وفي عرض مذهل للتضامن، احتشد الجمهور حول والجمهورية الإسلامية. فاجأ حشد الدعم الشعبي العديد من المراقبين، لا سيما في ظلّ حالة الجمود السياسي التي سادت البلاد مؤخرًا. ففي آخر دورتين انتخابيتين رئاسيتين، لم يشارك في التصويت سوى أقل من نصف الناخبين المؤهلين، حيث امتنع الكثيرون عمدًا عن تسجيل احتجاجهم ضد الجمهورية الإسلامية".وبحسب الموقع، "قال ناشط سياسي إصلاحي في حديث للموقع شريطة عدم الكشف عن هويته: "من المعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تشجعت على الهجوم على وجه التحديد لأنها افترضت أن الجمهورية الإسلامية تفتقر إلى الدعم الشعبي". وأضاف: "كانت حكومة بنيامين نتنياهو تعول على انتفاضة داخلية، أو على الأقل مجتمع منقسم بشدة، وبذل دعاة تغيير النظام في المنفى قصارى جهدهم لتضخيم هذه الرواية. لكنه كان مخطئًا، ومن الواضح أنه قلل من شأن ذكاء الإيرانيين. وقال الناشط إنه في حين نجحت الحرب في حشد الناس خلف الجمهورية الإسلامية، فإن هذا من الوحدة لا ينبغي أن يُفهم بشكل خاطئ. وأضاف: "لم يصبح الناس فجأةً داعمين للجمهورية الإسلامية، بل دافعوا عن سيادتهم أكثر من أي شيء آخر. لم يريدوا أن تُملي عليهم دولة أجنبية مصيرهم". وتابع قائلاً: "خشي كثيرون أيضًا أن هدف إسرائيل الحقيقي لم يكن مجرد الضغط العسكري، بل تفتيت إيران نفسها. فإيران الضعيفة والمنقسمة لن تُشكل تهديدًا حقيقيًا لإسرائيل، لا كخصم إقليمي ولا كعدو أيديولوجي".بحسب الموقع، "في أعقاب الحرب، تجد الجمهورية الإسلامية نفسها عند مفترق طرق. فمن جهة، كشفت الحرب عن مخزون وطني عميق من التماسك والصمود. ومن جهة أخرى، كشفت عن الحاجة المُلِحّة للإصلاح الداخلي. مع ذلك، حتى الآن، كانت الإشارات الصادرة عن طهران مُتباينة، إن لم تكن مُثبطة. وعلى عكس التوقعات، لم تُعلن المؤسسة الحاكمة عن أي تغييرات جوهرية في سياساتها الداخلية، ولم تتحقق حتى الآن آمال الجمهور في أن تُترجم الوحدة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية إلى مناخ سياسي أكثر انفتاحًا. كان من الممكن تحقيق المطالب الرئيسية، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين، ورفع الرقابة على الإنترنت، وإنهاء الإقامة الجبرية المفروضة على المعارض مير حسين موسوي منذ العام 2009، بضربة قلم. لكن بدلًا من ذلك، يخشى كثيرون من عودة النزعة المتشددة إلى الهيمنة داخل الجمهورية الإسلامية".وبحسب الموقع، "قال محرر بارز في صحيفة إصلاحية في طهران للموقع: "من أبرز التغييرات التي نشهدها هو في خطاب المؤسسة الحاكمة. فلأول مرة منذ سنوات، يتحدث كبار المسؤولين عن القومية ، وليس الأمة الإسلامية، كأساس للوحدة. وهذا التحول ليس بالأمر الهيّن". وأوضح أن إيران سعت لعقود إلى تمييع الهوية الوطنية الإيرانية لصالح رؤية عالمية إسلامية شاملة، مضيفاً أن "هذا خلق توترا مستمرا مع الجمهور، الذي تمسك بشدة بجذوره الثقافية والوطنية. لكن يبدو أن هذا الوضع يتغير الآن". وأشار المحرر أيضًا إلى التحول في موقف الجمهورية الإسلامية تجاه المرأة، وقال: "يبدو أن الضغط على النساء لعدم ارتداء الحجاب يتراجع، بهدوء، ولكن بوضوح. أعتقد أن القيادة أدركت أنها لا تستطيع خوض حرب بنصف سكانها. ربما، فهموا أخيرًا أن الإكراه لا يُولّد إلا "."وبحسب الموقع، "في تطور غير متوقع، بدأت بعض الشخصيات المحافظة البارزة تدعو إلى الإصلاح الداخلي، معتبرة أن تجاهل الرسالة العامة بعد الحرب سيكون خطأ فادحا. وكتب علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري المرشد الأعلى للشؤون الخارجية: "إن الحفاظ على الوحدة الوطنية، كما أكد المرشد الأعلى، يجب أن يشمل إصلاحات ملموسة في السياسة الاجتماعية. لقد قام الشعب بدوره. وقد حان الوقت الآن للمسؤولين للاستجابة. لم تعد الأساليب القديمة كافية في إيران ما بعد الحرب". وفي هذا البيان الذي صيغ بعناية، بدا ولايتي وكأنه يعترف بالحاجة إلى التغيير الذي ليس شكليا، بل هو التغيير الذي "يشعر به" المواطنون العاديون".وبحسب الموقع، "قال سياسي محافظ تحدث إلى الموقع شريطة عدم الكشف عن هويته: "سمعت أخبارًا واعدة تفيد بوجود مناقشات جادة بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين". وقال مصدر آخر: "لا أعلق آمالي على ذلك. لقد قُدِّمت وعودٌ من قبل. لقد تعلمنا أن ننتظر ونرى". وفي الوقت عينه، أشار مسؤول محافظ في حديثه إلى الموقع إلى أن هناك تحولات داخلية جارية لإبعاد المتشددين عن الساحات السياسية الرئيسية تدريجيا. وقال "هناك اعتراف بأن حقبة ما بعد الحرب تتطلب نوعًا مختلفًا من القيادة، قيادة أكثر استجابة لاحتياجات الناس وأكثر انسجامًا مع حقائق اليوم"."