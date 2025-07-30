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أجراس الكنائس اهتزت.. أرض كامتشاتكا الروسية تهتز بعنف تحت وقع أقوى زلزلال منذ 73 عاما (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:32
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انتشرت فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقطات الأولى للزلزال القوي الذي ضرب قبالة شبه سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية فجر اليوم الأربعاء وأثار موجات تسونامي في المنطقة.
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وبلغت قوة الهزات الأرضية 8.7 درجة، وهو أقوى زلزال يضرب المنطقة منذ عام 1952، وفق ما أكدت الخدمة الجيوفيزياء التابعة لأكاديمية العلوم الروسية.

وكان مركز الزلزال يقع على بعد 161 كيلومترا من ساحل شبه الجزيرة، على عمق 32 كيلومترا، وقد سبقته عدة هزات أخف.

وبحسب بيانات وزارة الطوارئ، فقد شعر السكان في بعض مناطق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي بهزات أرضية بقوة 7-8 درجات.

وسجلت 8 هزات أرضية بقوة تزيد عن 5 درجات خلال ساعة واحدة فقط، ولا تزال الهزات الارتدادية مستمرة، مع توقعات الخبراء بأن تشهد المنطقة هزات قوية جديدة تصل قوتها إلى 7.5 درجات خلال الأسابيع المقبلة.

ووثق مقطع فيديو سماع رنين أجراس كنيسة ناجم عن اهتزازها جراء الزلزال.

وتعرضت المنطقة الساحلية في مدينة سيفيرو-كوريلسك لثلاث موجات تسونامي، كانت الأخيرة منها الأقوى، حيث غمرت المياه أجزاء من المدينة ومنشأة "آلايد" لصناعة الأسماك، فيما ذكرعمدة المدينة أن سفنا كانت راسية في الميناء جرفتها الأمواج إلى المضيق.(روسيا اليوم)

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