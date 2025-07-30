بعد ادعائهما بأنهما عنصران أمنيان... توقيف المتورطين في سرقة سائح برتغالي بسوريا (فيديو)

فيديو نَشَره سائح برتغالي يُدعى "فاغاموندو" وثّق فيه تلقّيه مساعدة من شخصين في طريقه إلى محافظة #ديرالزور، مُشيداً بهذا الموقف

السائح البرتغالي كان قد تعرّض لعملية سلب من قبل لصوص في محافظة #حلب#الشرقية24#سوريا pic.twitter.com/daX5MMpx8E — شبكة الشرقية 24 (@alsharqia24news) July 29, 2025 Advertisement

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، مساء أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين متورطين في عملية السلب، مشيرا إلى أنه تم التعرف على الجناة بعد تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة، حيث باشرت دورية تابعة للأمن الداخلي باعتقالهما فورا وتحويلهما للتحقيق تمهيدا لمحاسبتهما.وقال عبد الغني إن ملتزمة بحماية حقوق جميع الموجودين على الأراضي السورية، بما في ذلك السياح، مؤكدا السعي لرسم صورة مشرفة عن تليق بتاريخها وحاضرها.كما أشار إلى أن التحقيقات جارية لضمان فرض المناسبة على المتورطين.ووثق السائح الذي يدعى "vagamundo"، عملية السلب عبر كاميرا مثبتة على دراجته النارية.وأظهر المقطع، الذي نشره السائح عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، شخصين أحدهما ملثم، على دراجة نارية، ادعيا أنهما عنصران أمنيان قبل أن ينفذا عملية السلب.