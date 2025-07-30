بعد ادعائهما بأنهما عنصران أمنيان... توقيف المتورطين في سرقة سائح برتغالي بسوريا (فيديو)

فيديو نَشَره سائح برتغالي يُدعى "فاغاموندو" وثّق فيه تلقّيه مساعدة من شخصين في طريقه إلى محافظة #ديرالزور، مُشيداً بهذا الموقف
السائح البرتغالي كان قد تعرّض لعملية سلب من قبل لصوص في محافظة #حلب#الشرقية24#سوريا pic.twitter.com/daX5MMpx8E
— شبكة الشرقية 24 (@alsharqia24news) July 29, 2025
فيديو نَشَره سائح برتغالي يُدعى "فاغاموندو" وثّق فيه تلقّيه مساعدة من شخصين في طريقه إلى محافظة #ديرالزور، مُشيداً بهذا الموقف
السائح البرتغالي كان قد تعرّض لعملية سلب من قبل لصوص في محافظة #حلب#الشرقية24#سوريا pic.twitter.com/daX5MMpx8E