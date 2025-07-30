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عربي-دولي

بعد ادعائهما بأنهما عنصران أمنيان... توقيف المتورطين في سرقة سائح برتغالي بسوريا (فيديو)

Lebanon 24
30-07-2025 | 03:56
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تفاعل نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي مع حادثة تعرض سائح برتغالي للسرقة على طريق حلب اللاذقية، مشيدين بسرعة استجابة السلطات الأمنية السورية.

وأعلن قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، مساء أمس الثلاثاء، إلقاء القبض على شخصين متورطين في عملية السلب، مشيرا إلى أنه تم التعرف على الجناة بعد تداول مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي يوثق الحادثة، حيث باشرت دورية تابعة للأمن الداخلي باعتقالهما فورا وتحويلهما للتحقيق تمهيدا لمحاسبتهما.

وقال عبد الغني إن الأجهزة الأمنية ملتزمة بحماية حقوق جميع الموجودين على الأراضي السورية، بما في ذلك السياح، مؤكدا السعي لرسم صورة مشرفة عن سوريا تليق بتاريخها وحاضرها.

كما أشار إلى أن التحقيقات جارية لضمان فرض العقوبات المناسبة على المتورطين.

ووثق السائح البرتغالي الذي يدعى "vagamundo"، عملية السلب عبر كاميرا مثبتة على دراجته النارية.

وأظهر المقطع، الذي نشره السائح عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، شخصين أحدهما ملثم، على دراجة نارية، ادعيا أنهما عنصران أمنيان قبل أن ينفذا عملية السلب.


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