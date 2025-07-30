"هذه ليست مكافأة لحماس".. بريطانيا ترفض انتقاد خطوة الاعتراف بدولة فلسطينية

Advertisement

أعلنت ، اليوم الأربعاء، رفضها انتقادات وجهت إليها بأنها تكافئ حركة من خلال وضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية ما لم تتخذ خطوات لتحسين الوضع في وإحلال السلام.وتسبب مشهد الأطفال الذين يعانون من الهزال في غزة في صدمة للعالم خلال الأيام القليلة الماضية، وحذر مرصد عالمي للجوع، أمس الثلاثاء، من أن مجاعة تتكشف في قطاع غزة وأن من الضروري اتخاذ إجراءات فورية لمنع انتشار الموت على نطاق واسع.وأثار الإنذار الذي أطلقه رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي حدد موعدا نهائيا لإسرائيل في سبتمبر المقبل، توبيخا على الفور من نظيره الذي قال إن ستارمر يكافئ حماس ويعاقب القتلى والمصابين الذين سقطوا في هجومها عبر الحدود في عام 2023.الأميركي إنه لا يعتقد أنه "يجب مكافأة" حماس بالاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة.وردا على سؤال حول هذا الانتقاد، قالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر، التي كلفتها الحكومة بالرد على الأسئلة في سلسلة من المقابلات الإعلامية اليوم الأربعاء، إن هذه ليست الطريقة الصحيحة لتوصيف خطة بريطانيا.وقالت لإذاعة إل.بي.سي "هذه ليست مكافأة لحماس. حماس منظمة إرهابية حقيرة ارتكبت فظائع مروعة. الأمر يتعلق بالشعب الفلسطيني. يتعلق بأولئك الأطفال الذين نراهم في غزة يتضورون جوعا حتى الموت".وأضافت "علينا أن نزيد من الضغط على الحكومة لإلغاء القيود المفروضة على إدخال المساعدات إلى غزة". (سكاي نيوز)