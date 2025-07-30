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عربي-دولي

لأوّل مرّة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين

Lebanon 24
30-07-2025 | 05:08
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أعلنت أستراليا وكندا وفنلندا ونيوزيلندا البرتغال وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، عن إستعدادها لأوّل مرّة للإعتراف بدولة فلسطين خلال إجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرّر في أيلول المقبل.
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كما جدّدت أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا نيّتها الاعتراف بفلسطين. (روسيا اليوم)
 
 
 
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