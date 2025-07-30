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عربي-دولي
لأوّل مرّة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين
Lebanon 24
30-07-2025
|
05:08
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أستراليا
وكندا وفنلندا ونيوزيلندا
البرتغال
وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، عن إستعدادها لأوّل مرّة للإعتراف بدولة
فلسطين
خلال إجتماع
الجمعية العامة
للأمم المتحدة المقرّر في أيلول المقبل.
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كما جدّدت أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا نيّتها الاعتراف بفلسطين. (روسيا اليوم)
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