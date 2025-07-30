لأوّل مرّة... هذه الدول ستعترف بدولة فلسطين

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أعلنت وكندا وفنلندا ونيوزيلندا وأندورا ومالطا وسان مارينو ولوكسمبورغ، عن إستعدادها لأوّل مرّة للإعتراف بدولة خلال إجتماع للأمم المتحدة المقرّر في أيلول المقبل.كما جدّدت أيسلندا وإيرلندا وإسبانيا نيّتها الاعتراف بفلسطين. (روسيا اليوم)