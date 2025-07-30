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عربي-دولي

إستعدادات... هل اقتربت الحرب بين إيران وإسرائيل؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:00
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ذكر موقع "الإمارات 24" أنّ مركز القدس للشؤون الخارجيّة والأمنيّة، لفت إلى أنّ التوتّر بين إيران وإسرائيل مستمرّ، وأنّ الدولتين تستعدّان عسكريّاً للجولة المُقبلة بينهما، في إشارة إلى أنّ هدنة وقف إطلاق النار قد لا تصمد.
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وقال الكاتب يوني بن مناحم في تحليل، إنّ "وقف إطلاق النار لم يُفض إلى إنهاء التوتّر المستمرّ بين إيران وإسرائيل".
 
 
وقال بن  مناحم: "يبدو أن هذه الهدنة مؤقتة، لأن هناك استعدادات عسكرية لكلا الجانبين، وهناك شعورٌ في المنطقة بأنها تقف على حافة الانفجار، حيث يُمكن أن يؤدي أي تصعيد صغير إلى تصعيد أكبر".

وأضاف: "في طهران وتل أبيب يتحدثون بالفعل علناً عن مرحلة جديدة في المواجهة، وهي مرحلة "ردع متبادل هش" تمليها اعتبارات إقليمية ودولية، مع جدول زمني غير واضع ويعتمد على ظروف متغيّرة". (الامارات 24)
 
 
 
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