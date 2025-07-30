إستعدادات... هل اقتربت الحرب بين إيران وإسرائيل؟

ذكر موقع " 24" أنّ للشؤون الخارجيّة والأمنيّة، لفت إلى أنّ التوتّر بين وإسرائيل مستمرّ، وأنّ الدولتين تستعدّان عسكريّاً للجولة المُقبلة بينهما، في إشارة إلى أنّ هدنة وقف إطلاق النار قد لا تصمد.

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وقال الكاتب في تحليل، إنّ "وقف إطلاق النار لم يُفض إلى إنهاء التوتّر المستمرّ بين إيران وإسرائيل".

وقال بن مناحم: "يبدو أن هذه الهدنة مؤقتة، لأن هناك استعدادات عسكرية لكلا الجانبين، وهناك شعورٌ في المنطقة بأنها تقف على حافة الانفجار، حيث يُمكن أن يؤدي أي تصعيد صغير إلى تصعيد أكبر".



وأضاف: "في وتل أبيب يتحدثون بالفعل علناً عن مرحلة جديدة في المواجهة، وهي مرحلة "ردع متبادل هش" تمليها اعتبارات إقليمية ودولية، مع جدول زمني غير واضع ويعتمد على ظروف متغيّرة". (الامارات 24)