محطة كورسك للطاقة النووية تعمل بشكل طبيعي

أعلنت الخدمة الصحفية لمحطة كورسك للطاقة النووية أن المحطة تعمل في وضعها التشغيلي المعتاد، وأن المستوى الإشعاعي للمحطة في نطاقه الطبيعي.

وجاء في بيان نشرته الخدمة الصحفية لمحطة كورسك للطاقة النووية عبر قناتها على " ":

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"تعمل محطة كورسك للطاقة النووية في الوضع التشغيلي المعتاد... المستوى الإشعاعي في المحطة والمناطق المحيطة بها مطابق للمعدلات الطبيعية أثناء التشغيل العادي للوحدات، ولا يتجاوز القيم المسموح بها".

وأضاف البيان: "الوحدة الثالثة في المحطة تعمل حاليا بالطاقة المحددة لها وفقا للجداول الموضوعة، بينما تخضع الوحدة الرابعة لعملية صيانة وقائية مجدولة. أما الوحدتان الأولى والثانية، فهما في وضع التشغيل دون توليد للطاقة، وذلك بسبب انتهاء الفترة التشغيلية المحددة لهما".