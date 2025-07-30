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عربي-دولي
الأزمة تتفاقم.. "سوء التغذية" يقتل أطفال دولة إفريقية!
Lebanon 24
30-07-2025
|
05:44
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أطلقت منظمة "أطباء
بلا حدود
" نداء جديداً حذرت فيه من ارتفاع وفيات الأطفال نتيجة تفاقم أزمة سوء التغذية في منطقة شمال
نيجيريا
- إفريقيا.
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وذكرت المنظمة أن ولاية
كاتسينا
في نيجيريا، تشهد ارتفاعاً كبيراً
بعدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، مشيرة إلى وفاة 652 طفلاً في منشآتها منذ كانون الثاني الماضي بسبب التأخير في الحصول على الرعاية المنقذة للحياة.
وعالجت المنظمة نحو 70 ألف طفل مصاب بسوء التغذية منذ بداية العام، بينهم ما يقارب 10 آلاف طفل احتاجوا إلى دخول المستشفى.
وسجلت فرق المنظمة زيادة بنسبة 208% في حالات الوذمة الغذائية، وهي من أخطر أشكال سوء التغذية، خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
مع هذا، فإن الأزمة لم تقتصر على الأطفال، بل امتدت لتشمل البالغين، خاصة الحوامل والمرضعات.
وفي فحص حديث شمل 5 مراكز تابعة للمنظمة في كاتسينا، تبيّن أن أكثر من نصف الأمهات اللواتي أحضرن أطفالهن للعلاج كن يعانين من سوء التغذية الحاد.
(الجزيرة نت)
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