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عربي-دولي
صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله لم يُهزم كما كان متوقّعاً
Lebanon 24
30-07-2025
|
08:00
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير العسكريّ الإسرائيليّ إسحاق بريك، قال في صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ "
حزب الله
لم يُهزم كما كان متوقعا".
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وأضاف بريك أنّ "حزب الله" اليوم على بُعد مئات الكيلومترات مع آلاف المسلحين، الذين يعززون مواقعهم، وقد أقاموا فرقة على طول الحدود"، وقال: "نحن بحاجة إلى بناء جيش ضدهم وليس لدينا جيش".
كما حذّر الجيش الإسرائيليّ في ما يتعلق بالاستعدادات والتحركات
المصرية
والأردنية، وأشار إلى أنّ "المصريين يتدربون ضدنا، واعتبر أنّ الأردنيين يشكلون فرقاً".
وقال إنّ "
تركيا
حلّت محلّ الإيرانيين في
سوريا
، وتجهز للحرب ضدنا، وترسل دبابات إلى سوريا".
وتابع: "
حماس
عدوٌّ منذ زمن طويل، ونحن لا نُجهز الجيش الإسرئيليّ. نحن لا ننتصر ليس لأنّ لدينا رهائن، أو لا نمتلك الإمكانيات. لديهم أنفاق مفتوحة على بُعد كيلومترات عديدة. لقد نصبوا لنا فخًا، والأعداء يسخرون منا. تُنفق كافة موارد الجيش
الإسرائيلي
على حماس، فهي عدونا الأصغر". (عربي 21)
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