صحيفة إسرائيليّة: "حزب الله لم يُهزم كما كان متوقّعاً

ذكر موقع "عربي 21"، أنّ الخبير العسكريّ الإسرائيليّ إسحاق بريك، قال في صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة، إنّ " لم يُهزم كما كان متوقعا".

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وأضاف بريك أنّ "حزب الله" اليوم على بُعد مئات الكيلومترات مع آلاف المسلحين، الذين يعززون مواقعهم، وقد أقاموا فرقة على طول الحدود"، وقال: "نحن بحاجة إلى بناء جيش ضدهم وليس لدينا جيش".

كما حذّر الجيش الإسرائيليّ في ما يتعلق بالاستعدادات والتحركات والأردنية، وأشار إلى أنّ "المصريين يتدربون ضدنا، واعتبر أنّ الأردنيين يشكلون فرقاً".

وقال إنّ " حلّت محلّ الإيرانيين في ، وتجهز للحرب ضدنا، وترسل دبابات إلى سوريا".

وتابع: " عدوٌّ منذ زمن طويل، ونحن لا نُجهز الجيش الإسرئيليّ. نحن لا ننتصر ليس لأنّ لدينا رهائن، أو لا نمتلك الإمكانيات. لديهم أنفاق مفتوحة على بُعد كيلومترات عديدة. لقد نصبوا لنا فخًا، والأعداء يسخرون منا. تُنفق كافة موارد الجيش على حماس، فهي عدونا الأصغر". (عربي 21)