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بعد الزلزال القويّ جدّاً... كم بلغ إرتفاع "تسونامي" كامتشاتكا؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:21
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بعد الزلزال القويّ الذي ضرب إقليك كامتشاتكا، وبلغت شدّته 8.8 على مقياس ريختر، قال رئيس مختبر تسونامي في معهد علوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيغور مدفيديف، إنّ التسونامي وصل إرتفاعه إلى ما بين 10 و15 متراً، بحسب النتائح التي تمّ تسجيلها". (روسيا اليوم)
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