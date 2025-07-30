بعد الزلزال القويّ جدّاً... كم بلغ إرتفاع "تسونامي" كامتشاتكا؟

بعد الزلزال القويّ الذي ضرب إقليك ، وبلغت شدّته 8.8 على مقياس ريختر، قال رئيس مختبر تسونامي في معهد علوم المحيطات التابع لأكاديمية العلوم الروسية مدفيديف، إنّ التسونامي وصل إرتفاعه إلى ما بين 10 و15 متراً، بحسب النتائح التي تمّ تسجيلها". (روسيا اليوم)

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