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عربي-دولي

بشأن ما يتمّ تداوله عن السويداء... توضيح مهمّ من الداخليّة السوريّة

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:52
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قال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية نور الدين البابا إنّ "كلّ ما يتمّ تداوله عن مزاعم حصار محافظة السويداء من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل".
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وأضاف أنّ "الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون".
 
 
 
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