بشأن ما يتمّ تداوله عن السويداء... توضيح مهمّ من الداخليّة السوريّة

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قال المتحدث باسم البابا إنّ "كلّ ما يتمّ تداوله عن مزاعم حصار محافظة من قِبل الحكومة السورية محض كذب وتضليل".وأضاف أنّ "الحكومة السورية فتحت ممرات إنسانية لإدخال المساعدات لأهلنا المدنيين داخل المحافظة بالتعاون مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية، ولتسهيل الخروج المؤقت لمن شاء منهم خارج مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون".