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عربي-دولي

تستهدف غزة.. ما هي خطة "السجن الكبير" التي تدرسها إسرائيل؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 06:59
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تدرس خطة تقضي بفرض حصار تام على التجمعات السكانية في قطاع غزة، التي تضم أكثر من مليوني فلسطيني، بهدف تحويلها إلى ما يشبه "سجناً كبيراً".
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وتنص الخطة على منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى المناطق المحاصرة، بما في ذلك الغذاء، المياه، والمواد الطبية، سواء عبر شاحنات المساعدات أم حتى من خلال الإنزال الجوي. 

 
وتُقسم التمركزات البشرية الغزية إلى ثلاث مناطق رئيسية وهي مدينة غزة، والمخيمات المركزية، ومنطقة المواصي الإنسانية، لكن لم يُحدَّد بعد ما إذا كان الحصار سيفرض على هذه المناطق دفعة واحدة أم بشكل تدريجي.

وتهدف الخطة، وفق المؤسسة العسكرية، إلى كشف عناصر حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية من خلال التجويع والضغط الإنساني، بحيث يُضطر من يريد الحصول على مساعدات أو مياه إلى مغادرة المناطق المحاصرة باتجاه مناطق "غير محددة"، يُعتقد أنها قد تكون ما يُعرف بـ"المدينة الإنسانية" التي يجري الحديث عنها في الأيام الأخيرة.


وترى المؤسسة الأمنية أن هذه الخطوة ستُساعد على التمييز بين المدنيين وعناصر "حماس"، وستُمكّن من ممارسة ضغط أشد مما كان عليه الحال في السابق، خاصة في ظل ما وصفته بـ"فقدان حماس لقاعدتها الشعبية". (إرم نيوز)
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