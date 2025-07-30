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عربي-دولي

في لندن... كيت ميدلتون تُصمّم معرضاً

Lebanon 24
30-07-2025 | 07:12
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صممت الأميرة كيت ميدلتون معرضاً مصغّراً في لندن، يضمّ مجموعة اختارتها شخصيّاً من مقتنيات متحف "فيكتوريا أند ألبرت".
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وقالت كيت عن المعرض، إنّ "الأشياء يُمكن أنّ تُخبر قصّة، ومجموعة من القطع يُمكن أنّ تروي سردية، سواءً عن ماضينا أو كمصدر إلهام لمستقبلنا". (ارم نيوز)
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