في لندن... كيت ميدلتون تُصمّم معرضاً

صممت الأميرة معرضاً مصغّراً في ، يضمّ مجموعة اختارتها شخصيّاً من مقتنيات متحف "فيكتوريا أند ألبرت".

Advertisement

وقالت كيت عن المعرض، إنّ "الأشياء يُمكن أنّ تُخبر قصّة، ومجموعة من القطع يُمكن أنّ تروي سردية، سواءً عن ماضينا أو كمصدر إلهام لمستقبلنا". (ارم نيوز)