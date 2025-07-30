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سماع دويّ انفجار في مدينة مصريّة... هذه طبيعته (صور)

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:18
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أفاد عدد من المصريين في مدينة "أكتوبر"، أنّهم سمعوا دوي انفجار قويّ.
ورجّح مصريّون أن الانفجار قد يكون ناتجاً عن خرق مقاتلات لجدار الصوت، خلال تدريبات للقوات المسلحة المصريّة. (روسيا اليوم)
 
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