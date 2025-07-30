في هذا الموعد.. الصين تعلن إجراء مناورات عسكرية مع روسيا

Advertisement

أعلنت ، الأربعاء، أنها ستجري مناورات عسكرية مشتركة مع في آب، بما في ذلك تدريبات بحرية وجوية قرب فلاديفوستوك ودوريات بحرية مشتركة في .وتعد المناورات التي أُطلق عليها "البحر المشترك-2025" جزءا من خطط دورية للتعاون و"ليست موجّهة ضد أطراف ثالثة"، بحسب ما أكد الناطق باسم جانغ شياوغانغ أثناء الأربعاء.وأضاف أن البلدين سيسيران بعد المناورات دوريات بحرية في المحيط الهادئ في مياههما.وأُجريت مناورات "البحر المشترك-2024" العام الماضي على طول ساحل الصين الجنوبي.وتجري المناورات هذا العام قبيل زيارة مقررة للرئيس الروسي إلى الصين تبدأ أواخر آب.وسيحضر قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون واحتفالات في ذكرى مرور 80 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، تشمل عرضا عسكريا، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الصيني شي جينبينغ.