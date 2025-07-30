فضيحة جنسية مدوية تلاحق دبلوماسيا!

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ترك سفير نمساوي منصبه الدبلوماسي بعدما اتهم بإدارة مدونة جنسية صريحة.اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسي طلب التنحي من المنصب لـ"أسباب شخصية"، وهو طلب قبلته وزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينجر.ولم تكشف الوزارة علانية عن البلد التي يعمل بها، كما لم تذكر المزيد عن المزاعم.وذكر المنفذ الإعلامي الاستقصائي النمساوي "فاس أونه بودن" أن السفير الذي لم تكشف هويته، أدار مدونة "مازوخية سادية" تحت اسم مستعار أنثوي.وجرى وصف المحتوى بأنه كاره للنساء بشدة ومهين للإنسان ويمجد العنف.وكتب المنفذ الإعلامي "كان المسؤول المتحدث عنه يعتبر متحفظا وموثوقا وذي خبرة دولية"، مضيفا أن الحالة أثارت مخاوف جادة بشأن المخاطر الأمنية المحتملة والتعرض للابتزاز.وقالت إنه جرى إطلاق تحقيق داخلي على الفور بعد ظهور المزاعم.