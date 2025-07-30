قتلى في انفجار داخل مصنع في تايلاند

وقع إنفجار في مصنع للألعاب الناريّة في منطقة موينغ في محافظة سوبان بوري شمال بانكوك، في تايلاند.

وقُتِلَ فيه 9 اشخاص في الإنفجار، بينما أُصيب إثناء آخران.