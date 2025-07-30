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قتلى في انفجار داخل مصنع في تايلاند

Lebanon 24
30-07-2025 | 08:44
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وقع إنفجار في مصنع للألعاب الناريّة في منطقة موينغ في محافظة سوبان بوري شمال بانكوك، في تايلاند.
 
 
وقُتِلَ فيه 9 اشخاص في الإنفجار، بينما أُصيب إثناء آخران.
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