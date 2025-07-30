ويتكوف سيسافر إلى إسرائيل.. هل سيزور قطاع غزة؟

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ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الموضوع قولهما إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى قطاع غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية. كشف موقع "أكسيوس" الأميركي أن المبعوث الأميركي سيسافر في وقت لاحق اليوم إلى لبحث الأزمة الإنسانية في .ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين مطلعين على الموضوع قولهما إن ويتكوف قد يسافر أيضا إلى قطاع غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

هذا ومن المتوقع أن يلتقي ويتكوف الخميس برئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة والحلول الممكنة.



وذكر مسؤول أميركي لـ"أكسيوس": "يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين في غزة".



وأوضح الموقع الأميركي أن هذه ستكون أول زيارة لويتكوف إلى إسرائيل منذ ما يقرب من ستة أشهر. (سكاي نيوز عربية)