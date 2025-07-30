الخارجية الروسية: الغرب لا يستطيع التخلي عن هوس العقوبات

أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن الغرب لا يستطيع التخلص من هوسه بفرض على ، مشيرة إلى أن بلادها تتخذ إجراءات لمواجهتها وتحويلها لصالحها.

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وقالت زاخاروفا خلال : "نلاحظ أن الغرب عاجز عن التخلي عن موضوع العقوبات. يبدو أنهم عالقون في حلقة مفرغة، وكأنهم استنفدوا جميع الخيارات الأخرى. في المقابل، نحن نرد على هذه الإجراءات ونتخذ خطوات لمواجهتها أو حتى تحويلها لتعزيز مصالحنا".



وأشارت إلى أن العقوبات الغربية المضادة لروسيا تضرب الاقتصاد العالمي دون شك، قائلة: "من الواضح أن هذه العقوبات قد قوضت بالفعل رفاهية مناطق كاملة في العالم. الغريب أن هذا الأمر واضح للبعض وغير مفهوم للآخرين". (روسيا اليوم)