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وزير إسرائيليّ: هذه القضية ليست أولوية

Lebanon 24
30-07-2025 | 09:38
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قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إنّ "المختطفين في غزة ليسوا عنوان المهمة الحالية، وإنّ كثيرين يجعلون قضية الرهائن أهمّ من تحقيق النصر وهذا خطأ".
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وأضاف إلياهو: "يجب تعريف المختطفين في غزة بأنهم أسرى وسنتعامل مع قضيتهم بعد النصر وهزيمة حماس".


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