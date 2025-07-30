وزير إسرائيليّ: هذه القضية ليست أولوية

قال ، إنّ "المختطفين في غزة ليسوا عنوان المهمة الحالية، وإنّ كثيرين يجعلون قضية الرهائن أهمّ من تحقيق النصر وهذا خطأ".

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وأضاف إلياهو: "يجب تعريف المختطفين في غزة بأنهم أسرى وسنتعامل مع قضيتهم بعد النصر وهزيمة ".