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عربي-دولي

الرئيس الفرنسي: صفقة ترامب مع الاتحاد الأوروبي أفقدت أوروبا هيبتها

Lebanon 24
30-07-2025 | 10:48
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أظهرت أن أوروبا فقدت "هيبتها" للحصول على شروط أفضل.
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وأكد ماكرون خلال تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم تي في"، أن الصفقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي بموجبها سيتم تطبيق تعرفة جمركية بنسبة 15% تقريبا على كل الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، تظهر أن أوروبا لم تتمكن من جعلها تُخشى بما يكفي، وبالتالي الحصول على شروط أفضل.
 
وقال ماكرون: "لكي نكون أحرارا، يجب أن نثير الخوف. لم يعد أحد يخشانا بما يكفي. فرنسا دائما ما اتخذت موقفا صارما ومطالبا. وسوف تستمر في القيام بذلك. هذه ليست نهاية القصة، ولن نتوقف عند هذا الحد". 

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي قد يحصل على "تنازلات جديدة" خلال المناقشات التي ستجري لتحديد تفاصيل "إضفاء الطابع الرسمي" على الاتفاقية. ودعا إلى "العمل الدؤوب لاستعادة التوازن في تجارتنا، خاصة في قطاع الخدمات". (روسيا اليوم)
 
 
 
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