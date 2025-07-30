بعد الزلزال الكبير... زلزال آخر يضرب سواحل كامتشاتكا وهذه قوّته!

بعد الزلزال القوي الذي ضرب اليوم الأربعاء بقوّة 8.7 درجات، وصُنّف كواحد من أقوى الزلزال منذ عام 1952، أعلن فرع الموحد التابع لأكاديمية العلوم الروسية عبر قناته على " "، عن وقوع زلزال جديد بقوّة 6.5 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا.

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وبحسب بيان المركز، فإن الزلزال الذي سجل 6.5 درجة بمقياس ريختر، كان بعمق 67.7 كم، ويبعد 981 كم عن بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، بإحداثيات موقع: 49.6542 شمالا، و158.0584 شرقا.