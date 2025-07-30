أكبر حزمة منذ 2018.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

Advertisement

فرضت الحكومة الأميركية اليوم الأربعاء، سلسلة جديدة من على ، استهدفت أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في .وبحسب الأميركية، فإن هذه العقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الايراني .وقامت الشبكة المستهدفة بالعقوبات، بغسل المليارات من الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران وروسيا، غالبيتها إلى ، وفق ما أعلنته الوزارة.وذكرت أن "عائلة شمخاني استخدمت جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية لإخفاء نشاطاتها العالمية وتجاوز العقوبات وجني الثروات".وأضافت أن بعض سفن الشبكة "كانت متورطة في نقل صواريخ وقطع طائرات مسيرة إلى مقابل الروسي".