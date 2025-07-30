Advertisement

عربي-دولي

أكبر حزمة منذ 2018.. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على إيران

Lebanon 24
30-07-2025 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1398698-638895107160038012.jpg
Doc-P-1398698-638895107160038012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فرضت الحكومة الأميركية اليوم الأربعاء، سلسلة جديدة من العقوبات على إيران، استهدفت أكثر من 50 فرداً وكياناً، إضافةً إلى أكثر من 50 سفينة يشتبه بأنها عائدة إلى أسطول تجاري يملكه نجل مسؤول كبير في طهران.
Advertisement

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه العقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018، وتستهدف أسطولاً من ناقلات نفط وسفن حاويات يعود إلى محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرب من المرشد الايراني علي خامنئي.

وقامت الشبكة المستهدفة بالعقوبات، بغسل المليارات من الدولارات عبر شحنات نفط وبضائع من إيران وروسيا، غالبيتها إلى الصين، وفق ما أعلنته الوزارة.

وذكرت أن "عائلة شمخاني استخدمت جوازات سفر أجنبية وشركات وهمية لإخفاء نشاطاتها العالمية وتجاوز العقوبات وجني الثروات".

وأضافت أن بعض سفن الشبكة "كانت متورطة في نقل صواريخ وقطع طائرات مسيرة إلى روسيا مقابل النفط الروسي". 
مواضيع ذات صلة
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على إيران هي الأكبر منذ 2018
lebanon 24
31/07/2025 00:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على إيران
lebanon 24
31/07/2025 00:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي: نرحب بحزمة العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا
lebanon 24
31/07/2025 00:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إذا تعرضت لهجمات أميركية أو إسرائيلية جديدة.. إيران: سنرد بحزم أكبر
lebanon 24
31/07/2025 00:34:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-30
16:36 | 2025-07-30
16:12 | 2025-07-30
15:54 | 2025-07-30
15:30 | 2025-07-30
15:05 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24