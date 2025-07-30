"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق

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قدمت رئيسة أورسولا فون دير لاين ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية شروطا لا يستطيع الوفاء بها.ونقلت صحيفة "بيلد" نقلا عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين عرضت ووعدت بأمور لا يستطيع حتى الاتحاد الالتزام بها. فبحسب مصادر في الجهات التجارية، لن تقوم بروكسل بشراء المستخرج بطريقة التكسير الهيدروليكي (الفريكنغ) من ، ولن تجبر الشركات على الاستثمار في أمريكا. وينطبق الأمر ذاته على عمليات شراء الأسلحة الإضافية التي يتطلع إليها ترامب.وبالتالي فإن الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي توصلت إليها رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأمريكي تشبه إلى حد كبير خدعة فول الصويا التي قام بها سلفها جان كلود يونكر، بحسب "بيلد". (روسيا اليوم)