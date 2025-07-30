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إقتصاد
"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق
Lebanon 24
30-07-2025
|
16:36
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قدمت رئيسة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين ضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
بشأن الرسوم الجمركية شروطا لا يستطيع
الاتحاد الأوروبي
الوفاء بها.
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ونقلت صحيفة "بيلد"
الألمانية
نقلا عن مصادر في المفوضية الأوروبية أن فون دير لاين عرضت ووعدت
ترامب
بأمور لا يستطيع حتى الاتحاد
الأوروبي
الالتزام بها. فبحسب مصادر في الجهات التجارية، لن تقوم بروكسل بشراء
الغاز
المستخرج بطريقة التكسير الهيدروليكي (الفريكنغ) من
الولايات المتحدة
، ولن تجبر الشركات على الاستثمار في أمريكا. وينطبق الأمر ذاته على عمليات شراء الأسلحة الإضافية التي يتطلع إليها ترامب.
وبالتالي فإن الاتفاقية الخاصة بالرسوم الجمركية التي توصلت إليها رئيسة المفوضية الأوروبية مع الرئيس الأمريكي تشبه إلى حد كبير خدعة فول الصويا التي قام بها سلفها جان كلود يونكر، بحسب "بيلد". (روسيا اليوم)
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