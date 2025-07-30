Advertisement

عربي-دولي

كندا تعتزم الإعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة مقابل شرط.. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
30-07-2025 | 18:03
A-
A+
Doc-P-1398740-638895209602600551.jpg
Doc-P-1398740-638895209602600551.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن "بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة".
Advertisement
وقال: "تسعى كندا بالتعاون مع الشركاء لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلاً للتطبيق".
وأكد أن "هذه الخطوة مشروطة بالتزام السلطة الفلسطينية بإصلاحات تتضمّن إصلاحا جذرياً للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة حماس المشاركة فيها".
 
مواضيع ذات صلة
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
lebanon 24
31/07/2025 03:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
السفارة الإسرائيلية في أوتاوا: اعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين يعزز موقف حماس في المفاوضات
lebanon 24
31/07/2025 03:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية البرازيل: توصلنا لضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الأمم المتحدة
lebanon 24
31/07/2025 03:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
lebanon 24
31/07/2025 03:23:33 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:40 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:23 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:03 | 2025-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:58 | 2025-07-30
16:36 | 2025-07-30
16:12 | 2025-07-30
15:54 | 2025-07-30
15:30 | 2025-07-30
15:05 | 2025-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24