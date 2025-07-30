28
o
بيروت
30
o
طرابلس
27
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
25
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كندا تعتزم الإعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة مقابل شرط.. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
30-07-2025
|
18:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الوزراء
الكندي
مارك كارني
أن "بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في
الأمم المتحدة
".
Advertisement
وقال: "تسعى
كندا
بالتعاون مع الشركاء لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلاً للتطبيق".
وأكد أن "هذه الخطوة مشروطة بالتزام
السلطة الفلسطينية
بإصلاحات تتضمّن إصلاحا جذرياً للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة
حماس
المشاركة فيها".
مواضيع ذات صلة
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
Lebanon 24
الإليزيه: نرحب بإعلان كندا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل
31/07/2025 03:23:33
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الإسرائيلية في أوتاوا: اعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين يعزز موقف حماس في المفاوضات
Lebanon 24
السفارة الإسرائيلية في أوتاوا: اعتزام كندا الاعتراف بدولة فلسطين يعزز موقف حماس في المفاوضات
31/07/2025 03:23:33
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية البرازيل: توصلنا لضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الأمم المتحدة
Lebanon 24
وزير خارجية البرازيل: توصلنا لضرورة الاعتراف بدولة فلسطين وقبولها كعضو في الأمم المتحدة
31/07/2025 03:23:33
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
كندا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
31/07/2025 03:23:33
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
رغم الزلزال العنيف.. أطباء يُكملون عملية جراحية في كامتشاتكا!
Lebanon 24
رغم الزلزال العنيف.. أطباء يُكملون عملية جراحية في كامتشاتكا!
16:58 | 2025-07-30
30/07/2025 04:58:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق
Lebanon 24
"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق
16:36 | 2025-07-30
30/07/2025 04:36:18
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تضرب ريف اللاذقية.. وانفجارات تهزّ المنطقة (فيديو)
Lebanon 24
غارة إسرائيلية تضرب ريف اللاذقية.. وانفجارات تهزّ المنطقة (فيديو)
16:12 | 2025-07-30
30/07/2025 04:12:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
Lebanon 24
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
15:54 | 2025-07-30
30/07/2025 03:54:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مصر تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على قطاع غزة
Lebanon 24
مصر تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على قطاع غزة
15:30 | 2025-07-30
30/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
Lebanon 24
سحب أوراق نقدية من السوق.. هذا ما يقوم به مصرف لبنان
02:45 | 2025-07-30
30/07/2025 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
Lebanon 24
لهذا السبب ارتفعت فاتورة الكهرباء
07:40 | 2025-07-30
30/07/2025 07:40:22
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
بعد ماجدة الرومي.. فنانة لبنانية شهيرة تجثو على ركبتيها أمام السيدة فيروز شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
23:00 | 2025-07-29
29/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
Lebanon 24
بالصور.. هذا ما حصل داخل الضاحية
11:23 | 2025-07-30
30/07/2025 11:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
لم يكن يرد على الهاتف.. غسان الرحباني يكشف الوضع النفسي للراحل زياد الرحباني في أيامه الأخيرة (فيديو)
00:03 | 2025-07-30
30/07/2025 12:03:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:58 | 2025-07-30
رغم الزلزال العنيف.. أطباء يُكملون عملية جراحية في كامتشاتكا!
16:36 | 2025-07-30
"بيلد": فون دير لاين وعدت ترامب بشروط غير قابلة للتطبيق
16:12 | 2025-07-30
غارة إسرائيلية تضرب ريف اللاذقية.. وانفجارات تهزّ المنطقة (فيديو)
15:54 | 2025-07-30
عن القيادي في "الحزب" فؤاد شكر.. ماذا قال أدرعي؟
15:30 | 2025-07-30
مصر تسقط أطناناً من المساعدات الغذائية على قطاع غزة
15:05 | 2025-07-30
تصاعد العنف في كردفان... مئات القتلى وآلاف النازحين
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
31/07/2025 03:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24