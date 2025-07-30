كندا تعتزم الإعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة مقابل شرط.. ماذا تضمّن؟

الكندي أن "بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية في ".

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وقال: "تسعى بالتعاون مع الشركاء لضمان أن يصبح حل الدولتين قابلاً للتطبيق".

وأكد أن "هذه الخطوة مشروطة بالتزام بإصلاحات تتضمّن إصلاحا جذرياً للحوكمة وإجراء انتخابات عامة في عام 2026 لا يمكن لحركة المشاركة فيها".