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عربي-دولي
جريمة مروعة..إضرام النار في مسؤول محلي داخل مكتبه في فرجينيا
Lebanon 24
30-07-2025
|
23:05
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أفادت الشرطة الأميركية بأن شخصا أضرم النار في لي فوغلر، وهو عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا، بعدما اقتحم مكتبه.
وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في
مجلس المدينة
.
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وذكرت الشرطة أن المشتبه به دخل إلى مكتب فوغلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.
ووجهت إلى المشتبه به، شوتسي
مايكل
"باك" هايز من
دانفيل
، تهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والتسبب بجروح خطيرة. (سكاي نيوز عربية)
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