جريمة مروعة..إضرام النار في مسؤول محلي داخل مكتبه في فرجينيا

أفادت الشرطة الأميركية بأن شخصا أضرم النار في لي فوغلر، وهو عضو بمجلس مدينة في ولاية فرجينيا، بعدما اقتحم مكتبه.

وقالت السلطات إن المحققين يعتقدون أن الهجوم نجم عن "مسألة شخصية" ولا علاقة له بنشاط الضحية السياسي أو عمله كعضو في .

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وذكرت الشرطة أن المشتبه به دخل إلى مكتب فوغلر، حيث يعمل في مجلة محلية، وواجهه بشكل مباشر ثم سكب عليه سائلا قابلا للاشتعال.

ووجهت إلى المشتبه به، شوتسي "باك" هايز من ، تهم بمحاولة القتل من الدرجة الأولى والتسبب بجروح خطيرة. (سكاي نيوز عربية)