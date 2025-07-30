بمواجهة رسوم أميركا.. لولا يتعهّد بالدفاع عن "سيادة البرازيل"

تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا بالدفاع عن "سيادة" بلاده".

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ويأتي تصريحه بعد إعلان فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وقال لولا خلال مراسم رسمية في إن هذا اليوم هو "يوم مقدس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" . (سكاي نيوز عربية)