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إقتصاد

بمواجهة رسوم أميركا.. لولا يتعهّد بالدفاع عن "سيادة البرازيل"

Lebanon 24
30-07-2025 | 23:18
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تعهّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بالدفاع عن "سيادة" بلاده".
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ويأتي تصريحه بعد إعلان الولايات المتحدة فرضها رسوما جمركية إضافية على وارداتها من المنتجات البرازيلية وعقوبات على قاض بالمحكمة العليا في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وقال لولا خلال مراسم رسمية في برازيليا إن هذا اليوم هو "يوم مقدس للسيادة"، متعهدا "الدفاع عن سيادة الشعب البرازيلي في مواجهة الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الولايات المتحدة" دونالد ترامب. (سكاي نيوز عربية) 
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