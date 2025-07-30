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عربي-دولي
بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين..هكذا علّقت إسرائيل وأميركا
Lebanon 24
30-07-2025
|
23:23
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بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في
الأمم المتحدة
خلال أيلول، أعربت
إسرائيل
عن إدانتها بهذا الأمر، معتبرة إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الخصوص بأنه "حملة ضغط دولية مشوّهة" لن تؤدي إلا إلى "تعزيز موقف
حماس
على طاولة المفاوضات في لحظة حرجة".
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وقالت السفارة
الإسرائيلية
في أوتاوا في بيان إن "الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب حكومة مسؤولة، أو مؤسسات فاعلة، أو قيادة حريصة، يُكافئ ويُشرّع الوحشية الهمجية لحماس في السابع من ترشين الأول 2023".
من جانبها، قالت
وزارة الخارجية
الإسرائيلية في بيان
صباح اليوم
الخميس إن ""تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار العمل لتحرير الرهائن".
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة حماس.
وذكر مسؤول
البيت الأبيض
، الذي طلب عدم
الكشف عن
هويته "كما يقول الرئيس فإنه سيكافئ حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها... وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك. يركز الرئيس
ترامب
على توفير الطعام للناس في غزة".
وكان رئيس الوزراء الكندي كارني قد قال أمس الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.(سكاي نيوز)
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