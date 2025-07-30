بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين..هكذا علّقت إسرائيل وأميركا

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بعد إعلان كندا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في خلال أيلول، أعربت عن إدانتها بهذا الأمر، معتبرة إعلان رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بهذا الخصوص بأنه "حملة ضغط دولية مشوّهة" لن تؤدي إلا إلى "تعزيز موقف على طاولة المفاوضات في لحظة حرجة".وقالت السفارة في أوتاوا في بيان إن "الاعتراف بدولة فلسطينية في غياب حكومة مسؤولة، أو مؤسسات فاعلة، أو قيادة حريصة، يُكافئ ويُشرّع الوحشية الهمجية لحماس في السابع من ترشين الأول 2023".من جانبها، قالت الإسرائيلية في بيان الخميس إن ""تغيير موقف الحكومة الكندية في هذا التوقيت مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة ولإطار العمل لتحرير الرهائن".وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن الرئيس الأميركي يرى أن الاعتراف بدولة فلسطينية سيمثل مكافأة لحركة حماس.وذكر مسؤول ، الذي طلب عدم هويته "كما يقول الرئيس فإنه سيكافئ حماس إذا اعترف بدولة فلسطينية، وهو لا يعتقد أنه تتعين مكافأتها... وبالتالي فإنه لن يفعل ذلك. يركز الرئيس على توفير الطعام للناس في غزة".وكان رئيس الوزراء الكندي كارني قد قال أمس الأربعاء إن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، موضحا أن هدفه هو الإبقاء على فرص حل الدولتين.(سكاي نيوز)